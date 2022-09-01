البنتاجون يؤكد أهمية سلامة محطة زابوروجيا الأوكرانية للطاقة النووية

أكد الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أهمية ضمان سلامة محطة زابوروجيا للطاقة النووية الأوكرانية، في الوقت الذي تتبادل فيه موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن قصف المحطة خلال الزيارة التي يقوم بها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا لتحقيق الاستقرار ومنع وقوع أي حوادث نووية.

ورحب رايدر حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا الواقعة جنوب أوكرانيا، داعيا في الوقت نفسه روسيا لتمكين فريق الوكالة من دخول المحطة والقيام بعملها بدون أي معوقات تذكر.

ويأتي هذا في الوقت الذي غادرت فيه بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدينة زابوروجيا في أوكرانيا، حيث توجهت إلى محطة الطاقة النووية في بلدة إنيرهودار، وذلك على الرغم من التقارير التي أفادت بوجود قصف مكثف حول بلدة إنيرهودار التي تسيطر عليها روسيا.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، قصفت القوات الروسية إنيرهودار بطائرات هليكوبتر ومدافع وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بحسب إعلان مسئولي المحطة النووية.