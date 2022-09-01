القاهرة تواصل عقد الندوات التعريفية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

نظمت محافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية في مجمع أحياء المنطقة الشمالية، ومكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، وبرلمان شباب جمهورية مصر العربية بمركز شباب المستقبل في القطامية لشرح كيفية الاشتراك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية فى إطار استعداداتها لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" COP 27 "والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ في نوفمبرالقادم.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، مساء اليوم الخميس، فإن الندوات تتناول التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها والتدريب على الدخول على منصة التقديم ، وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابط http://www.sgg.eg وذلك حتى يوم 7 سبتمبر الجاري.

وقال خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه يشترط في المشروعات التي سُتقدم بمحافظة القاهرة أن يكون المشروع المُقدم أخضر وذكيا طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أوتم تنفيذ نموذج تجريبي/ prototype /، أو أن يكون المشروع قابلا للتنفيذ ويلبي إحتياجات مُلحة داخل المحافظة ، أو يتضمن عنصرا ابتكاريا، على يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الفئات الست التي تستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تلقي مشروعاتها هي المشروعات كبيرة الحجم ، والمشروعات المتوسطة ، والمشروعات المحلية الصغيرة وخاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والمشروعات المُقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة على أن تكون المنافسة بين المشروعات المُتقدمة في كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ في فئته.