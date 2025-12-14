التشيليون يصوتون في جولة الإعادة للرئاسة وسط توقعات بتحول نحو اليمين

يدلي الناخبون في تشيلي، اليوم الأحد، بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، في خطوة قد تؤدي إلى أكبر تحول سياسي نحو اليمين منذ انتهاء الدكتاتورية في عام 1990.

ومن المتوقع أن يشارك في التصويت نحو 15.6 مليون ناخب مسجل في البلاد، حيث ستغلق مراكز الاقتراع الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي. وستعلن النتائج الأولية بعد فترة وجيزة من انتهاء التصويت، وفقا لوكالة الأنباء رويترز.

ويتنافس في هذه الجولة خوسيه أنطونيو كاست، المرشح عن الحزب الجمهوري اليميني المتطرف، و جانيت خارا، مرشحة الائتلاف اليساري الحاكم والحزب الشيوعي.

وكانت جانيت خارا قد تصدرت الجولة الأولى التي جرت في نوفمبر الماضي بنسبة 26.85% من الأصوات، بينما حل كاست ثانيا بنسبة 23.92% متفوقا على مجموعة مرشحي اليمين الآخرين.

وتشير التوقعات إلى أن معظم الأصوات التي حصل عليها المرشحون الآخرون ستتجه نحو كاست، ما قد يمنحه أكثر من 50% من الأصوات ويؤمن له الفوز بالرئاسة.

ويأتي هذا الاقتراع في ظل قلق كبير من الناخبين بشأن ارتفاع معدلات الجريمة والهجرة، حيث هيمنت قضايا القانون والنظام على برامج جميع المرشحين في الجولة الأولى، التي شهدت مشاركة ثمانية مرشحين.

وفي تحول بارز عن الانتخابات السابقة، أصبح التصويت في تشيلي إلزاميا للناخبين المسجلين.