أيرلندا: الشرطة تعتزم تكثيف الدوريات في المراكز والفعاليات اليهودية الأيرلندية

قالت الشرطة الأيرلندية، إنها بصدد تكثيف دوريات الحراسة في المراكز والفعاليات التابعة للجالية اليهودية في أيرلندا، عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في شاطئ بوندي بمدينة سيدني الاسترالية.

وفي بيان صدر بعد ظهر اليوم الأحد، قالت الشرطة الأيرلندية، إنه تم تعيين مفتشي اتصال لضمان أن "تواصل الشرطة تفاعلها المستمر مع الجالية اليهودية، بهدف توفير الطمأنينة والدعم لأفرادها" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ومن المقرر أن يتحدث مفوض الشرطة الأيرلندية، جاستن كيلي، في وقت لاحق اليوم الأحد مع الحاخام الأكبر لأيرلندا يوني ويدر، للتعبير عن تعاطفه مع الجالية اليهودية الأيرلندية ومناقشة الإجراءات المتخذة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت وزارة الخارجية الأيرلندية، إن "لا علم لديها" بتعرض أي من مواطنيها "لضرر مباشر" جراء الهجوم المسلح في سيدني.

وفي بيان صدر صباح اليوم الأحد، قالت وزيرة الخارجية هيلين ماكنتي، إن "قنصليتنا في سيدني تواصل متابعة التطورات، وستبقى على اتصال وثيق بالمواطنين الأيرلنديين والجالية المحلية هناك".