رئيس الأركان الإسرائيلي: قواتنا في لبنان وسوريا وغزة تنشئ خطوط أمان للإسرائيليين

زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن انتشار القوات الإسرائيلية في لبنان وسوريا وغزة ينشئ ما اسماه بـ"خطوط أمان" للإسرائيليين.

وأجرى زامير، اليوم الأحد، تقييما للوضع في الفرقة 91، بمشاركة قائد القيادة الشمالية اللواء رافي ميلو، وقائد الفرقة 91 العميد يوفال غاز، ورئيس شعبة العمليات العميد إسرائيل شومر، إلى جانب قادة الألوية وقادة آخرين. وبعد ذلك، أشعل الشمعة الأولى من عيد الحانوكا اليهودي مع قوات الفرقة، وفقا لبيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وخلال تقييم الوضع، عُرض على زامير نشاط الفرقة، بما في ذلك ثلاث عمليات، زعم جيش الاحتلال إنها نُفذت اليوم ردا على خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، بحسب تعبيره.

وقال زامير زاعما: "لن نسمح للعدو بالتعاظم وسنرد على أي خرق"، مضيفا: "خلال فترة زمنية قصيرة قمنا بتصفية رئيس أركان حزب الله (هيثم طبطبائي ) ورئيس هيئة التصنيع العسكري في حماس (رائد سعد). سياستنا واضحة في جميع الجبهات، وأيضا في لبنان، سنواصل العمل وإحباط التهديدات في طور تشكلها"، على حد زعمه.

وتابع قائلا: "لن نسمح لتنظيمات الوكلاء وجيوش الإرهاب بالتمركز على حدودنا، سنعمل على إحباطها بشكل استباقي".

ومضى قائلا: "قوات الجيش منتشرة في مواقع دفاعية متقدمة وفي نقاط مسيطرة، قواتنا تُنشئ خطوط أمان في جميع الساحات، في لبنان، وسوريا، وغزة. وجودنا في هذه النقاط يتيح حماية أفضل لسكاننا إلى جانب حرية عمل للقوات. وعلى الحدود مع لبنان أيضا، نشكل حاجزا بين أعدائنا والمستوطنات"، على حد تعبيره.