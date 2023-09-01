روسيا تحدد شرطا لإصدار إعلان ختامي لقمة العشرين في نيودلهي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا ستمنع صدور إعلان "ختامي" لقمة مجموعة العشرين التي تعقد يومي 9 و10 من الشهر الجاري، في حالة لم يتبن موقف موسكو فيما يتعلق بأوكرانيا وأزمات أخرى، وهو ما يضع المشاركين في القمة أمام خيار إصدار بيان جزئي أو غير ملزم.

وأضاف لافروف لطلاب في معهد العلاقات الدولية في موسكو: "لن يكون هناك إعلان عام نيابة عن كل الأعضاء إذا لم يتم تبني موقفنا"، وتابع: "الغرب أثار ملف أوكرانيا في اجتماعات تحضيرية للقمة وردت روسيا بالقول أن الأمر منته بالنسبة لنا"، وفقا لوكالة رويترز.

واتهم وزير الخارجية الروسي - الذي من المقرر أن يمثل روسيا في القمة التي تعقد في العاصمة الهندية نيودلهي - الغرب بتقويض دور المؤسسات الدولية من خلال الدفع بأجندته الخاصة، مشيرا إلى أن رئاسة مجموعة العشرين قد تصدر بيانا غير ملزم إذا لم يتسن التوصل لتوافق في القمة.

وتابع: "خيار آخر هو تبني وثيقة تركز على قرارات بعينها في نطاق مجموعة العشرين وترك المجال لكل دولة للتعبير بنفسها عن وجهة نظرها في باقي الملفات".

ولم تشر أي تقارير إلى سفر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه في مارس الماضي على خلفية جرائم حرب مزعومة بأوكرانيا.