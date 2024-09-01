وزير الري: 720 مليون جنيه استثمارات وأعمال صيانة لمحطات الميكانيكا والكهرباء خلال العام المالى 2023-2024

- الإجراءات التي قامت بها المصلحة أسهمت فى تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه واستيفاء احتياجات المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات

- تنفيذ ٤٠٣ عمرات بجميع المحطات على مستوى الجمهورية

- حزمة من الإجراءات العاجلة ساعدت فى حسم مشاكل النقاط الساخنة على مستوى الجمهورية

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء حول مجهودات المصلحة فى ختام موسم الصيف الحالى والذى يمثل أقصى الاحتياجات المائية.



وأشار الدكتور سويلم إلى أن الإجراءات التي قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكل المحطات على مستوى الجمهورية، أسهمت مع باقى الإجراءات التى قامت بها أجهزة الوزارة الأخرى، فى تحسين منظومة إدارة و توزيع المياه وضمان استيفاء الاحتياجات المائية لكل المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وحرصت المصلحة على تنفيذ برنامج الصيانة الدورية والعمرات بجميع المحطات التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية والبالغة نحو عدد ٤٠٣ عمرة بهدف ضمان جاهزية وحدات الرفع لموسم اقصى الاحتياجات.

وأشار الوزير إلى استعداد المصلحة، بحزمة من الإجراءات العاجلة لحسم مشاكل النقاط الساخنة على مستوى الجمهورية من خلال الانتهاء من مجموعة من الأنشطة والتي اشتملت على أعمال توريدات وتركيبات وإحلال العديد من المهمات والعناصر الخاصة بالمحطات، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب ١٢ محركا كهربائيا و٤ محولات لمحطات الشلوفة على ترعة السويس، وتركيب ١٠ محركات كهربائية لمحطة النصر ٢ بمحافظة البحيرة، وتأهيل محركات محطة قوته ببنى سويف، وتركيب ٧ وحدات طوارى وتشغيل ٣ وحدات رئيسية بمحطة قلابشو بالدقهلية، وتركيب (٤) وحدات طوارئ بمحطة رى بحر البقر بمحافظه الشرقية، وتصنيع وتركيب بوابات الطرد لمحطات مريوط وتركيب وحدة طوارئ بمحطة ماريوبليس بالإسكندرية، وتأهيل (٣) محركات لمحطات شرق السويس ، وتأهيل عدد (٥) محركات بمحطات المراشدة القديمة والنمسا واسنا ٣ بمحافظة قنا والاقصر، كما يجرى تركيب ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطة البطس الجديدة بالفيوم، ورفع كفاءة الأعمال المدنية وخطوط الطرد لمحطات التقدم بالإسماعيلية.

كما حرصت أجهزة المصلحة على متابعة التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائيه للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع.

وقد وجه الدكتور سويلم بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة له لضمان أداء المحطات لدورها الحيوى فى منظومة الرى والصرف.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء أقامت استثمارات بمبلغ يقارب ال ٦٠٠ مليون جنيه بالإضافة إلى ١٢٠ مليون جنيه تمثل ما تم انفاقه على أعمال الصيانة والعمرات خلال العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، والمصلحة تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية عبر إدارة وتشغيل عدد ٥٩٨ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( ٤٣٩ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٤ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه) بالإضافة لمحطات معالجه مياة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة).