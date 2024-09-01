أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع هامشي، لم يصل إلى نصف في المائة، رغم أن مكاسبها تجاوزت 1% خلال التعاملات المبكرة اليوم، ما يبدو إنها اغرت بعض المستثمرين لتحقيق جني أرباح.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.42%، ووصل إلى مستوى 30902.88 نقطة.

وحققت البورصة المصرية مكاسب بلغت نحو 4.8%، خلال شهر أغسطس الماضي.

كما حققت مكاسب الأسبوع الماضي تجاوزت 2%، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.1%.

تواصل البورصة المصرية مكاسبها منذ جلسة الأربعاء، على خلفية تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي شمل عدة نقاط إيجابية، ورد فعل الحكومة.

وكان تقرير الصندوق قد تحدث عن تحسن بعض المؤشرات ومرونة سعر الصرف والسماح لمصر بتأجيل رفع أسعار الوقود الفصلية.

وقال مجلس الوزراء في بيان الأسبوع الماضي، إن مصر ملتزمة باستدامة سداد مبلغ شهريّ للشركاء النفط الأجانب للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار الاستكشافات.

أضاف البيان، أن مصر ستسمح بتصدير حصة معينة من إنتاج الغاز الطبيعي الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، كما سيتم رفع سعر حصة شركات النفط الأجانب من إنتاج الغاز الطبيعي.

ومصر تستعين بأكثر من 47 جهاز حفر و55 جهاز صيانة وإصلاح في إنتاج الغاز الطبيعي لزيادة الاحتياطيات والإنتاج.



