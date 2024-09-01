اتحاد عمال إسرائيل يعلن الإضراب العام لدفع الحكومة لإبرام اتفاق للإفراج عن الأسرى

أعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل «الهستدروت»، الإضراب العام اعتبارا من صباح الإثنين سعيا لدفع الحكومة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الجيش العثور على جثث ستة منهم.

وقال أرنون بار ديفيد، رئيس الاتحاد الذي يعد أبرز نقابة عمالية في إسرائيل، في مؤتمر صحفي الأحد: «علينا أن نوقف هذا التخلي عن (الأسرى) توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، غدا الساعة السادسة صباحا سيعم الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله».

وبحسب رئيس الاتحاد، ستتوقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون (في تل أبيب) اعتبارا من الثامنة صباحا.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، وهو اتفاق أكثر أهمية من أي شيء آخر.. الاتفاق لا يتقدم بسبب اعتبارات سياسية وهذا أمر غير مقبول».

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق الأحد، انتشال جثث ستة أسرى من نفق في مدينة رفح بجنوب القطاع.