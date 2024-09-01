انتشال جثمان غريق أسفل كوبري بمركز نبروه في الدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في الدقهلية من انتشال جثمان شاب غرق بمركز نبروه أسفل كوبرى المشاة.

تلقي اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة من الأهالي بوجود جثمان شخص يطوف أسفل كوبرى المشاة.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث المديرية، وسيارات الإسعاف، وقوة من الحماية المدنية، والإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتم انتشال الجثمان، وتبين من التحريات أن الغريق يدعى شحاتة محمد الجوهرى، 40 عاماً، من مدينة نبروه.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى نبروه المركزي، وعرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.