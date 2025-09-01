برشلونة يكتفي بالتعادل أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه رايو فاليكانو، في المواجهة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "فاليكاس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

وشهد اللقاء بداية قوية من الفريق الكتالوني، حيث كاد لامين يامال أن يفتتح التسجيل مبكرًا بتسديدة قوية في الدقيقة الرابعة، تصدى لها حارس أصحاب الأرض. وبعدها بثلاث دقائق أهدر رافينها فرصة محققة بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة بجوار القائم.

وواصل برشلونة ضغطه، حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 40، إثر سقوط يامال داخل المنطقة، وسط اعتراضات واسعة من لاعبي فاليكانو. ونفذ اللاعب الشاب الركلة بنجاح ليمنح فريقه هدف التقدم.

وكاد داني أولمو أن يعزز النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، لكن تسديدته علت العارضة بشكل غريب. وفي المقابل، تألق خوان جارسيا حارس برشلونة في أكثر من مناسبة، أبرزها إنقاذ انفراد خطير من خورخي دي فروتوس بالدقيقة 74.

وفي الدقيقة 86، ألغى الحكم هدفًا لرايو فاليكانو بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو، لكن الفريق المدريدي لم يستسلم ونجح في إدراك التعادل قبل النهاية.

وحافظ الحارس خوان جارسيا على نتيجة التعادل بعدما أنقذ فرصة هدف محقق في الدقيقة الأخيرة، مؤكداً جدارته بحراسة عرين برشلونة عقب قدومه من إسبانيول هذا الصيف.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما وصل رصيد رايو فاليكانو إلى 4 نقاط في المركز العاشر.