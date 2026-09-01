فريال أشرف تتوج بذهبية الكاراتيه في دورة ألعاب البحر المتوسط

توجت البطلة الأولمبية فريال أشرف بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه لوزن 68 كجم، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026».

ونجحت فريال أشرف في حصد الميدالية الذهبية بعد الفوز على الإيطالية سيلفيا سيمرارو في المباراة النهائية، لتضيف إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية خلال منافسات البطولة.

وقدمت البطلة المصرية مشوارًا قويًا في منافسات الكاراتيه، حيث استهلت مشوارها بالفوز على بطلة المغرب بنتيجة 3-1 في دور الـ16، قبل أن تتفوق على بطلة البوسنة والهرسك في الدور ربع النهائي، بعد التعادل في النقاط والحسم بالأفضلية.

وواصلت فريال أشرف تألقها في الدور نصف النهائي، بعدما حققت الفوز على الفرنسية ثاليا سومبي بنتيجة 3-0، لتتأهل إلى المباراة النهائية وتنجح في حسم الميدالية الذهبية أمام صاحبة الأرض.

ورفع تتويج فريال أشرف رصيد البعثة المصرية إلى 48 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بواقع 18 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي: القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدًا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.