محمد مجدي يتوج ببرونزية ألعاب القوى في دورة ألعاب البحر المتوسط

توج محمد مجدي، لاعب منتخب مصر لألعاب القوى، بالميدالية البرونزية في منافسات رمي الجلة للرجال، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026».

وحقق محمد مجدي مسافة 20.21 متر خلال منافسات رمي الجلة، ليحصد الميدالية البرونزية، بعدما حسم فارق المحاولات ترتيبه خلف اللاعب الفرنسي المتوج بالميدالية الفضية.

وأضاف محمد مجدي ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، ليواصل أبطال مصر تحقيق النتائج المميزة في مختلف المنافسات.

ورفع تتويج محمد مجدي رصيد البعثة المصرية إلى 46 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بواقع 17 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و15 ميدالية برونزية.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي: القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدًا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.