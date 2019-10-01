وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في التحول إلى الطاقة المتجددة

دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إلى تعزيز التعاون الدولي في توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي خلال مؤتمر وزاري دولي -اليوم الثلاثاء- في برلين إن استخدام الطاقة المتجددة يتزايد في كافة أنحاء العالم، مضيفا أن تبادل الخبرات والتعاون بين الدول في هذا المجال سيزداد أهمية في المستقبل.

وذكر في إشارة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ: "كلنا في قارب واحد"، موضحا أنه من المهم أيضا في الوقت نفسه الحفاظ على تأمين إمدادات الطاقة للشركات وقدرتها على المنافسة.

ومن جانبه، ذكر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الأوروبية، فاتح بيرول، أن الرياح والشمس أعمدة مهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أن انخفاض تكلفتها يمثل فرصة جيدة في هذا الاتجاه، مؤكدا في المقابل ضرورة أن تصبح أنظمة إمداد الكهرباء أكثر مرونة، لتجنب تأثيرات غير مرغوب فيها على تأمين الإمدادات.

ومن المخطط زيادة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في ألمانيا، مثل الرياح والشمس، من 40% حاليا إلى 65% بحلول عام 2030، إلا أن توسيع مزارع الرياح في المناطق الريفية هناك يواجه حاليا عقبات بسبب طول إجراءات الموافقة والشكاوى الكثيرة.

وتعتزم ألمانيا التوقف عن استخدام الطاقة النووية بحلول عام 2022، وربما تتوقف عن استخدام الفحم في إنتاج الطاقة بحلول عام 2030.