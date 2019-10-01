مدرب ألعاب القوى الأمريكي يعاقب بالإيقاف أربعة أعوام

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أعلنت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (يوسادا) إيقاف مدرب ألعاب القوى الأمريكي ألبرتو سالازار لمدة أربعة أعوام بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات.

وتجدر الإشارة إلى أن سالازار هو المدير الفني لمجموعة "نايكي أوريجون بروجكت"، كما كان مدربا للعداء البريطاني محمد فرح المتوج أربع مرات في الدورات الأولمبية.

كذلك عوقب جيفري براون، أخصائي الغدد الصماء الذي تولى علاج العديد من الرياضيين الذين دربهم سالازار، بالإيقاف أربعة أعوام.

وذكرت يوسادا في بيان أصدرته أمس الاثنين أن لجنتين مستقلتين في هيئة التحكيم الأمريكية توصلتا إلى أن سالازار وبراون قاما بتهريب التيستوستيرون وتورطا في نشاط محظور، إلى جانب التحايل من أجل تضليل يوسادا عن ممارساتهما.

وقال ترافيس تايجارت الرئيس التنفيذي ليوسادا "تحلى الرياضيون المعنيون بالشجاعة للتحدث بصراحة، وفي النهاية كشفوا عن الحقيقة."

وفي بيان نشر بموقع مجموعة "نايكي أوريجون بروجكت"، قال سالازار إنه شعر بالصدمة إزاء قرار إيقافه وسيستأنف ضده.

وأضاف سالازار "دائما أحرص على اتباع لوائح وادا (الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات)، ومجموعة أوريجون بروجكت لم ولن تسمح بالمنشطات على الإطلاق."