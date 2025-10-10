ميرتس وماكرون وستارمر يشيدون بدور ترامب والوسطاء في السعي لوقف إطلاق النار بغزة

أشاد قادة الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، في السعي لحل الصراع في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقال القادة الثلاثة في بيان مشترك نُشر اليوم الجمعة: "أصبح من الأهمية القصوى الآن أن تلتزم جميع الأطراف بتعهداتها بالكامل وبدون تأخير".

وتعهدت الدول الثلاث بدعم "حزم مساعدات إنسانية صخمة عبر وكالات الأمم المتحدة" في الأسابيع المقبلة.

وفيما يخص الحرب في أوكرانيا، أدلت الدول الثلاث، التي مثلها المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ببيان غامض.

وأوضحت الدول الثلاث، أنه بالتعاون مع الولايات المتحدة، فإنها "على استعداد للمضي قدما نحو استخدام قيمة الأصول الروسية السيادية المجمدة، بطريقة منسقة، لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ومن ثم دفع روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وتناول البيان المشترك أيضا إيران، مؤكدا أن الحكومات الثلاث تتفق على أنه من الضروري إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في ضوء برنامجها النووي.

وجاء في البيان: "نحن عازمون على استئناف المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام وقابل للتحقق، يضمن ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا مطلقا.