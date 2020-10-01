أعلن مهرجان الجونة السينمائي، أن الدورة الرابعة، التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري، ستشهد افتتاح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، والذي بدأ العمل على إنشاءه عام 2019، بالقرب من مساحات المهرجان الأخرى المتمثلة في الجامعة الألمانية، وسي سينما، ليكون البيت الأساسي للمهرجان في عام 2020.

ويقام في المركز عدد من الفعاليات أبرزها، حفلي الافتتاح والختام، وعروض السجادة الحمراء (الجالا) التي كانت تقام سابقًا في مسرح المارينا، بالإضافة إلى حفل "السينما في حفلة موسيقية"، الذي أصبح حدثًا منتظمًا كل سنة ضمن فعاليات المهرجان.

وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن المركز الثقافي والإجراءات التي ستتبع خلال افتتاحه في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة:

- ساحة المركز مفتوحة بالكامل (مسرح هواء طلق)، وتتسع لحضور 1400 شخص، على مساحة 10.740 متر مربع.

- وضعت مساحة متر بين كل مقعد وآخر لتطبيق التباعد الاجتماعي، وتم تقليل عدد المدعوين لحفلات الافتتاح والختام كما حدث في الدول الأوروبية التي أقامت مهرجاناتها هذا العام.

- تم زيادة مساحة السجادة الحمراء لتكون 30 مترًا، وتم تزويد المسرح بـ4 مداخل من أجل تجنب صفوف الانتظار.

- فحص درجة الحرارة عند مداخل المسرح، ويمنع دخول الأشخاص الذين تزيد درجة حرارة أجسامهم عن 37.8 درجة مئوية، وينقلوا على الفور إلى العيادة المتنقلة أو مستشفى الجونة إذا ظهرت عليهم أعراض أخرى.

- يتم ترك 90 دقيقة من الزمن بين كل فاعلية، ليتم خلالها تطهير القاعات والمساحات وتعقيمها بشكل جيد.