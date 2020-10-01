بابا الفاتيكان يرفض مقابلة بومبيو قبل الانتخابات الأمريكية

رفض بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الثالث، مقابلة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوضح البابا -بحسب صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أنه لا يرغب في مقابلة "شخصيات سياسية" قبيل إجراء الانتخابات الأمريكية، وذلك بعد أن انتقد بومبيو اتفاقا يتفاوض الفاتيكان بشأنه مع الصين، وفق ما أفادت به تقارير.

كانت مجلة (بوليتكو) الأمريكية قد أفادت بأن الفاتيكان رفض الليلة الماضية طلب بومبيو بالاجتماع مع البابا، بعد أن اتهم الأول في وقت مبكر من الشهر الماضي الفاتيكان "بتعريض سلطته الأخلاقية للخطر"، إذا ما قام بتوسيع اتفاقه مع الصين بشأن ترشيحات الأساقفة.

ومن المتوقع أن يتم تجديد الاتفاق، المُستمر منذ عامين بين الفاتيكان وبكين، خلال الشهر الجاري.