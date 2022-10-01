استشهاد شاب فلسطيني برصاصة في العنق من الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة

استشهد فلسطيني، اليوم السبت، برصاص شرطة الاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة تجاه عناصرها.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن فتى فلسطينيا استشهد برصاص شرطة حرس الحدود خلال "أعمال شغب" في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، بزعم محاولة إلقاء زجاجة حارقة تجاه قوات الشرطة المتواجدة في المكان.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "الشاب فايز خالد دمدوم (18 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في عنقه".



وأضافت أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه دمدوم، أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في عنقه، واستشهاده على الفور".



وتشهد مدينة القدس الشرقية وجميع أنحاء الضفة الغربية توترات متزايدة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، حيث شرعت الأولى أواخر مارس الماضي في شن عملية عسكرية واسعة النطاق بالضفة بعد مقتل 17 إسرائيليا في هجمات دامية شهدتها إسرائيل والضفة.



واعتقلت إسرائيل خلال العملية مئات الفلسطينيين، في مداهمات ليلية لمدن وبلدات الضفة كما اغتالت العديد من النشطاء الفلسطينيين ما فجر غضب عارم بين الفلسطينيين.