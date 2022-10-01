انطلاق احتفالات يوم الوحدة الألمانية على مدار 3 أيام

بدأت، اليوم السبت، الاحتفالات الرسمية بيوم الوحدة الألمانية، الذي يحل بعد غد الاثنين، في مدينة إرفورت وسط الأمطار والرياح.



وبصفته الرئيس الحالي لمجلس الولايات (بوندسرات)، كشف رئيس حكومة ولاية تورينجن، بودو راميلوف، النقاب عن شعار يوم الوحدة الألمانية الذي أعيد تصميمه، في ساحة الكاتدرائية، مستهلا بذلك الاحتفالات الشعبية التي تستمر ثلاثة أيام في عاصمة ولاية تورينجن.



وتم التجول بهيكل على هيئة عددين "2" وأحدها معاكس للآخر ليشكلا شكل قلب، وذلك في إشارة إلى عام 2022، في أنحاء الولاية لمدة عام وتم تغطيته بالتوقيعات.



ومن اليوم السبت وحتى بعد غد الاثنين، سيقام المهرجان الشعبي ليوم الوحدة الألمانية في إرفورت بالنيابة عن الولايات الألمانية ومجلس الولايات والبرلمان الاتحادي (بوندستاج) والحكومة الاتحادية والمحكمة الدستورية العليا. وسيكون هناك أيضا العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية على مدار الأيام الثلاثة.



وتقليديا تستضيف الولاية التي تتولى رئاسة مجلس الولايات الاحتفالات الرئيسية بيوم الوحدة الألمانية الموافق 3 أكتوبر، الذي يحيي ذكرى إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990.



وتتوقع حكومة ولاية تورينجن أن يصل 120 ألف زائر إلى إرفورت في كل يوم من أيام الاحتفالات.



ومن المتوقع أن يحضر المئات من الضيوف يوم الاثنين -يوم الوحدة الألمانية- قداسا مسكونيا ومراسم احتفالية.