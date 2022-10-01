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بايدن: الولايات المتحدة تعيد الأمريكيين المحتجزين في فنزويلا

د ب أ
نشر في: السبت 1 أكتوبر 2022 - 10:21 م | آخر تحديث: السبت 1 أكتوبر 2022 - 10:21 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن سبعة أشخاص احتجزتهم فنزويلا ظلما سيعودون إلى الولايات المتحدة بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية من أجل إطلاق سراحهم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أوضح أسماء المواطنين الأمريكيين الذين أطلق سراحهم، وهم خورخي توليدو وتومويو فاديل وخوسيه لويس زامبرانو وأليريو زامبرانو وماثيو هيث وعثمان خان بالإضافة الى خوسيه بيريرا، الحاصل على الإقامة الدائمة في أمريكا.

وأضاف بايدن في بيان: "سيتم لم شمل هؤلاء الأفراد قريبا مع عائلاتهم والعودة إلى أحضان أحبائهم حيثما ينتمون".

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