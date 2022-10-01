الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب في بوركينا فاسو

أدان رئيس الاتحاد الإفريقي، ماكي سال، منذ قليل، الانقلاب في بوركينا فاسو، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وعاد الهدوء صباح اليوم السبت إلى شوارع واجادجو عاصمة بوركينا فاسو، غداة أزمة بين الجيش والمجلس العسكري الحاكم أدت في المساء إلى انقلاب وتغيير الرجل القوي الذي يقود البلاد.



وأقال العسكريون اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا الذي وصل هو نفسه إلى السلطة على أثر انقلاب، من منصبه وعينوا بدلا منه الكابتن الشاب إبراهيم تراوري (34 عامًا) على رأس المجموعة الحاكمة.



واستؤنفت حركة المرور صباح اليوم السبت على المحاور الرئيسية في واجادوجو التي أغلقها الجنود أمس الجمعة.



إلا أن قوات أمنية ما زالت تحاصر التلفزيون الوطني بسيارات بيك آب ومدرعات وعدد كبير من الجنود الراجلين أو على دراجات نارية.



وفتحت المحاور الرئيسية للعاصمة وكذلك محطات الوقود.



ونشرت قوات أصغر حجما أمام الثكنات وفي ساحة الأمة في وسط المدينة.



كما فتحت المتاجر تدريجيا وكذلك بعض المحلات في سوق واجادوجو الكبير.