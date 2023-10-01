محافظ الوادي الجديد: 486 مدرسة تستقبل 70 ألف طالب وطالبة في أول أيام العام الدراسي

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انطلاق الدراسة بجميع مدارس المحافظة في أول أيام العام الدراسي 2023-2024.

واستقبلت 486 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس نحو 70 ألف طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام واللغات والتربية الخاصة والتعليم الفني.

من جانبه، قال المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنه جرى تجهيز كافة المدارس لاستقبال الطلاب، فضلا عن توفير عدد من الأجنحة الملحقة ببعض المدارس لاستيعاب الكثافات.

وأشار إلى المتابعة المستمرة واللحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لمتابعة منظومة وضوابط العمل بجميع مدارس المحافظة.