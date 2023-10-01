تراجع صادرات كوريا الجنوبية في سبتمبر تأثرا بضعف الطلب على الرقائق

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الـ12 على التوالي في شهر سبتمبر الماضي بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، ولكن البلاد سجلت أيضا فائضا تجاريا للشهر الرابع على التوالي، حسبما ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وأشارت البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية إلى أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 4ر4 % على أساس سنوي إلى 66ر54 مليار دولار الشهر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه مع ذلك فقد سجلت البلاد فائضا تجاريا قدره 7ر3 مليار دولار في سبتمبر، للشهر الرابع على التوالي، وذلك نظرا لانخفاض الواردات بشكل أكثر حدة.

وقالت الوزارة إن الواردات انخفضت بنسبة 5ر16 % على أساس سنوي إلى 96ر50 مليار دولار الشهر الماضي، مع تراجع واردات الطاقة 36 % على أساس سنوي. وتعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية أعلنت في يونيو الماضي تحقيق فائض تجاري للمرة الأولى منذ 16 شهرا بعد أطول عجز على الإطلاق منذ عام 1997، والذي استمر من مارس 2022 حتى مايو 2023 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.