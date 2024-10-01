أرسنال يهزم باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حقق أرسنال فوزًا مهمًا على حساب ضيفه باريس سان جيرمان 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، في شكلها الجديد.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجرى تعديلات على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تلعب جميع الفريق في مرحلة الدوري، ليتأهل أصحاب المراكز الثمان الأولى مباشرة لدور الـ16 فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع حتى 24 بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 8 فرق أخرى لدور الـ16.

تقدم أرسنال في الدقيقة 20 عن طريق كاي هافيرز بعد كرة عرضية أخطأ دوناروما في الخروج لها وحولها المهاجم الألماني بالرأس للشباك، ثم أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني للأرسنال في الدقيقة 35 من ركلة حرة غالطت الدفاع وحارس المرمى ومرت للشباك.

بهذا الفوز يرفع أرسنال رصيده للنطقة 4 في جدول الترتيب بعد التعادل في الجولة الأولى أمام أتالانتا الإيطالي، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 3 نقاط من الفوز على حساب ضيفه جيرونا الإسباني في الجولة الأولى.