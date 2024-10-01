 بايدن عن رد إسرائيل على إيران بعد الهجوم الصاروخي: الأمر قيد المناقشة حاليا - بوابة الشروق
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بايدن عن رد إسرائيل على إيران بعد الهجوم الصاروخي: الأمر قيد المناقشة حاليا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 11:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 11:17 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة دعمت بفاعلية دفاع إسرائيل ضد الهجوم الصاروخي الإيراني.

ونقلت وكالة رويترز عن بايدن، قوله - مساء الثلاثاء - إنه يبدو أن الهجوم الإيراني على إسرائيل لم يكن فعالًا.

وسُئل الرئيس الأمريكي عن كيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي تعرضت له من إيران، قائلًا إن هذا الأمر قيد المناقشة في الوقت الحالي.

وأشار بايدن، إلى أن فريق الأمن القومي الأمريكي على اتصال دائم بنظرائهم الإسرائيليين في أعقاب الهجوم الإيراني.

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.

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