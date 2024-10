وزير الدفاع البريطاني: سنواصل الدعوة إلى حل دبلوماسي في لبنان

حث وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، رعايا بلاده على مغادرة لبنان على الفور، في ظل اضطراب الوضع بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، الوضع في لبنان.

وأضاف: «سنواصل الدعوة إلى حل دبلوماسي في لبنان، وسنتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وشركائها لضمان سلامة مواطنينا».

As the situation in the Middle East grows more unstable, we urge British nationals: leave Lebanon immediately.



As I discussed with @SecDef, we will continue to call for a diplomatic solution and will cooperate closely with the US & partners to ensure the safety of our citizens.