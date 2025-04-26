مسئول في حماس: مستعدون لتبادل الأسرى دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب

قال مسئول بحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الحركة مستعدة «لتبادل الأسرى دفعة واحدة» في اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن الحركة تسعى لهدنة لخمس سنوات في القطاع.

وفي وقت سابق، أكد القيادي في حركة «حماس» محمود مرداوي، أن المفاوضات في الدوحة والقاهرة لم تتوقف، مشددا على إصرار الحركة على ضمانات إنهاء الحرب على قطاع غزة، ورفض أي صفقات جزئية.

وقال مرداوي في تصريح صحفي: «المفاوضات مستمرة في الدوحة والقاهرة، وسنبدي مرونة كافية للوصول إلى صفقة تبادل شاملة تنهي الحرب، وتضمن انسحاب الاحتلال بشكل كامل، وتوفير الإغاثة وإعادة الإعمار للقطاع».

وأضاف: «نصر على وجود ضمانات حقيقية لإنهاء العدوان، ولن نقبل بأي اتفاقيات جزئية».

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بشن عملية عسكرية واسعة في غزة إذا لم يتحقق تقدم في إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.