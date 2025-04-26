واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الأربعين لعودة الحرب، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية، إنه منذ فجر الجمعة ارتقى 45 شهيدًا، إضافة إلى عشرات المصابين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وانتشلت فرق الدفاع المدني، فجر اليوم السبت، جثامين أربعة شهداء وعددًا من المصابين من أحد المنازل، الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في محيط مسجد عبد الله عزام بمنطقة الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن عددًا كبيرًا من المفقودين لا يزال تحت الأنقاض.

كما استهدف جيش الاحتلال منزلًا آخر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما ارتقى شهيد في قصف بطائرة بدون طيار إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد 18 فلسطينيا مساء الجمعة، في قصف لطائرات الاحتلال على منزلين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 84 شهيدًا، بينهم 6 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 168 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,439 شهيدًا و117,416 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

أما منذ 18 مارس 2025، فقد بلغت الحصيلة 2,062 شهيدًا و5,375 إصابة.