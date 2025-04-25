هنأ الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي وعضو اللجنة القومية للدفاع عن طابا، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مستعرضا بعض الدروس المستفادة من هذه التجربة.

وقال خلال تصريحات تفلزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إن الدرس الأول المستفاد «ما ضاع حق وراءه مطالب»، مؤكدا أنه لا يكفي أن تكون صاحب حق؛ بل لا بد أن تكون قادرا على الدفاع عن هذا الحق بكافة الوسائل ومستعدا للتضحية من أجل استعادته.

وأشار إلى أن مصر كانت مستعدة لخوض مفاوضات شاقة لاسترجاع باقي الأرض، مع الاستعداد لمواصلة الكفاح إن لم تنجح المفاوضات.

وأضاف أن الدرس الثاني يتمثل في ضرورة «القدرة على إقناع الآخرين بأنك صاحب حق»، بالإضافة إلى معرفة كيف يفكر ويتلاعب الطرف الآخر ومنعه من المراوغة، موضحا أن اللجنة القومية للدفاع عن طابا اعتمدت على المتخصصين من رجال القانون والخبراء، «وحكمت العقل والموضوعية وليس الفهلوة».

وأشاد بالجهود التي بذلها الرئيس الراحل أنور السادات في الحرب والسلام، ومواصلة الرئيس الراحل حسني مبارك المسيرة لإتمام تحرير كامل التراب الوطني.

وأكد أن «سياسة الاحتلال الإسرائيلي لم تتغير حتى الآن»، فما يحدث في غزة خلال العامين الماضيين يؤكد «سياستهم في المراوغة ومحاولة كسب الوقت وفرض الواقع»، موضحا أنها سياسة تتسم بالغرور «تأخذ ولا تتنازل»، تريد تحرير الرهائن دون الانسحاب من الأرض المحتلة، وتراوغ لإخفاء «نواياها الحقيقية في التوسع والاستيلاء على الأرض وتهجير أصحابها بالإرهاب والضغط الاقتصادي ومنع المساعدات».

وشدد أن إسرائيل أصبحت اليوم «منبوذة من الرأي العام العالمي كله تقريبا»، موضحا أن ممارساتها لا تهدف إلى مجرد استرجاع للرهائن، بل «إبادة ما تبقى من الشعب الفلسطيني المكافح ومنعه من إعلان دولته والإجبار على الهجرة»، وذلك عبر شن عمليات عسكرية وحشية لا إنسانية تخالف كل قواعد القانون الدولي، مستغلة الدعم الأمريكي غير المحدود.