الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين يشارك في مراسم تشييع بابا الفاتيكان

- مقدما العزاء لقيادات الكنيسة الكاثوليكية



شارك الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، اليوم، في مراسم تشييع جنازة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والذي توفي الاثنين الماضي عن عمر ناهز 88 عاماً.

وقدم الأمين العام واجب العزاء لقيادات الكنيسة الكاثوليكية، معرباً عن خالص التعازي في وفاة البابا فرنسيس الذي كانت تجمعه معه علاقة شخصية استمرت لما يقارب العشر سنوات.

ونقل الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين إلى قيادات الكنيسة الكاثوليكية تعازي الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والحكماء أعضاء المجلس، مؤكدا استمرار مسيرة الأخوة الإنسانية التي بدأها البابا فرنسيس مع أخيه الإمام الأكبر أحمد الطيب، وقدما خلالها العديد من المبادرات العالمية وأبرزها وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقعاها وأعلناها للعالم من أبو ظبي عام 2019 وأول مؤتمر عالمي للسلام بين قادة الأديان في القاهرة 2017، وملتقى الحوار العالمي بين الشرق والغرب في البحرين عام 2022.