عمارة يشيد باختيار رمضان مديراً رياضياً للأهلي

قال محمد عمارة نجم الأهلي السابق، إن منصب المدير الرياضي ليس جديدًا على الكرة المصرية، معتبرا في الوقت نفسه أن اختيار إدارة القلعة الحمراء لمحمد رمضان هو "اختيار صادف أهله".

وأضاف محمد عمارة، في تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة "ميجا إف إم"، أن سيد عبد الحفيظ هو خريج مدرسة محمد رمضان، وعاصرته وقت تواجده مديرا للكرة بالنادي المصري.

وتابع عمارة، أن اختيار محمد رمضان اختيار موفق، وأهم مميزاته هي الشخصية، والإدارة ولجنة الكرة ستدعمه في قراراته، لأنه يفهم واجباته وواجبات منصبه.

وأكمل محمد عمارة، تصريحاته مؤكدا أن المنصب ليس جديدًا على محمد رمضان، وعمل به في النادي الأهلي في وقت سابق