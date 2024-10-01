البنتاجون يوقع عقدا مع شركة بوينغ لإنتاج قنابل لأوكرانيا واليابان وبلغاريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة أبرمت عقدا بقيمة 6.9 مليار دولار مع شركة "بوينغ" لإنتاج قنابل صغيرة العيار، لصالح الإمدادات إلى أوكرانيا واليابان وبلغاريا.



وقالت الوزارة في بيان: "حصلت شركة بوينغ على عقد بسقف 6.9 مليار دولار.. وينص هذا العقد على إنتاج وتسليم قنابل صغيرة القطر".

يذكر أن إجمالي الطلب يشمل المبيعات العسكرية الأجنبية لأوكرانيا واليابان وبلغاريا. ومن المقرر الانتهاء من العمل بحلول ديسمبر 2035.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وقد حذرت روسيا، في أكثر من مناسبة، من تزويد الغرب بالسلاح إلى أوكرانيا، مؤكدة أن ذلك لا يساهم في إحراز تقدم ونجاح بالمحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

وكانت روسيا قد أرسلت، بوقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحوي أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.