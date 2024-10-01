أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة ميدانية لمتابعة الحالة العامة لشوارع حي جنوب المنيا، ومنطقة الحبشي وسوق الخضار، وشوارع الجزارين وبين الجناين ومنطقة الزخرفية وحي مكة.

وحرص على تفقد مستوى أعمال النظافة، والالتزام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المناطق الحيوية، والتأكد من سير الخدمات العامة بشكل منتظم، ومراقبة أسعار السلع والخضراوات والفاكهة سواء في سوق الجملة والقطاعي، إلى جانب تفقد عددا من المخابز ومراقبة الخبز المنتج وجودته ووزنه والالتزام باشتراطات مراحل إنتاجه وتوزيعه على المواطنين.

وخلال الجولة، استوقفت اللواء كدواني إحدى سيدات حي جنوب، وطلبت منه المساعدة في ترميم منزلها، وعلى الفور توجه المحافظ ومرافقوه إلى منزلها ومعاينة حالة المبنى، موجها رئيس مدينة المنيا بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بدراسة المشكلة وحلها في أسرع وقت ممكن.

وتضمنت جولة المحافظ، تفقد حالة النظافة ومنع الإشغالات بشوارع بين الجناين وحي مكة والزخرفية.

وأجرى المحافظ، حوارا وديا مع المواطنين الراغبين في تقديم مقترحاتهم ومطالبهم سواء العامة أو الخاصة، معربين عن سعادتهم بلقاء المحافظ مقدرين له جهوده في الرقابة الميدانية لحي جنوب المدينة بوصفه أكثر الأحياء من حيث عدد السكان ومنطقة تجارية حيوية .

ووجه المحافظ، برفع القمامة أولا بأول بشارع بين الجناين وتقاطع شارع الزخرفية ومحيط مجمع المدارس، ومنع الإشغالات والحفاظ على المنظر الجمالي لشوارع الحي، وعدم تعد أصحاب المحال التجارية على الأرصفة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخابز المخالفة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولو الأحياء بمدينة المنيا، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة .