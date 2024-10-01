الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة دقيقة على العاصمة اللبنانية بيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ غارة دقيقة على العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت قرب أوتوستراد المطار.

وأشارت قناة «MTV» اللبنانية، إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية بالقرب من مستشفى الزهراء في منطقة الجناح بالضاحية الجنوبية.

بالصورة: الغارة الاسرائيلية استهدفت شقة سكنية بالقرب من مستشفى الزهراء في منطقة الجناح pic.twitter.com/L8TKYnQ10f — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) October 1, 2024

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، التوغل البري في جنوب لبنان، مدعيًا أنه يشن عملية محدودة لاستهداف البنية التحتية لحزب الله.

وأعلن في بيان فجر اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مركزة في جنوب لبنان، تستهدف أهدافًا وبُنى تحتية تابعة لـ«حزب الله»، في القرى القريبة من الحدود.

وذكر أن هذه العملية جاءت «بناءً على قرار سياسي، وتهدف إلى استهداف البُنى التحتية التابعة لحزب الله في تلك المناطق»، قائلًا إنها «تتماشى مع خطة محددة تم التحضير لها في هيئة الأركان وقيادة الشمال، وتدربت عليها القوات في الأشهر الأخيرة».