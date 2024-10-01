نتنياهو: إسرائيل في ذروة المواجهة مع إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنهم في ذروة المواجهة ضد "المحور الإيراني".

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخباري عن نتنياهو قوله: "نحن في ذروة المواجهة مع المحور الإيراني وسنكون موحدين".

في وقت سابق من اليوم، قال مسئول رفيع في البيت الأبيض إنهم لديهم مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل قريبا.

وأضاف المسئول أن "أي هجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل سيخلف عواقب وخيمة على طهران"، مؤكدا: "ندعم بنشاط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد الهجوم الإيراني المرتقب".

من جانبها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن هناك حالة تأهب قصوى في إسرائيل عقب توقع هجوم من إيران.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تتابع الأحداث في الشرق الأوسط من كثب، وهي ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل، بحسب شبكة "الجزيرة".