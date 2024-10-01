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أعداد جريدة الشروق
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هل انسحب الجيش اللبناني من مراكزه الحدودية الجنوبية؟


نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 10:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 10:35 ص

قال الجيش اللبناني، إن ما تداولته وسائل الإعلام حول انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية الجنوبية لعدة كيلومترات، في ظل تحضيرات العدو لتنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية، «غير دقيق».

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء: «مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الهمجية المتزايدة على مختلف المناطق اللبنانية، تناول بعض وسائل الإعلام معلومات غير دقيقة حول انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية الجنوبية لعدة كيلومترات، في ظل تحضيرات العدو لتنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية».

وأكمل: «يهم قيادة الجيش أن توضح أن الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن قطاعات المسئولية المحددة لها. كما تُواصل القيادة التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء «عملية برية محدودة» تقودها الفرقة 98 في جنوب لبنان، تستهدف معاقل حزب الله.

وقال في بيان فجر الثلاثاء، إنّ هذه العمليات البرية «بوشرت قبل ساعات قليلة، وهي محدودة وموضعية ومحددة الأهداف، وموجهة ضد أهداف ومنشآت لحزب الله جنوب لبنان».


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