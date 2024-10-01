رئيس وزراء هولندا السابق روته يتولى منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

تولى رئيس وزراء هولندا السابق مارك روته، اليوم الثلاثاء، منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث تسلم المهمة من سلفه ينس ستولتنبرج.

وقدم روته الشكر للدول الحلفاء لثقتها فيه بمنحه هذا الدور القيادي. وقال " إنها مهمة كبيرة، وأمامي منصب كبير يجب أن أكون على قدره ".

وعينت الدول الـ32 الأعضاء في الناتو روته خلال الصيف، عقب أن حصل السياسي الهولندي على تأييد مبكر من جانب الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، على الرغم من سجله الخاص بالإنفاق الدفاعي المنخفض في الحكومة.

ويتولى روته المنصب في وقت مليء بالتحديات بالنسبة للحلف، حيث يواجه تهديد تزايد عدوانية روسيا مع دعم الدفاع الأوكراني لمواجهة الحرب الروسية.

وقال روته لمجلس شمال الأطلسي ، الهيئة المعنية باتخاذ القرارات في الناتو " لا يمكن أن يكون هناك أمن دائم في أوروبا بدون أوكرانيا قوية ومستقلة".