مقتل 25 شخصا إثر انهيار كنيسة قيد الإنشاء بإثيوبيا

لقي ما لا يقل عن 25 شخصا حتفهم، اليوم الأربعاء، إثر انهيار كنيسة قيد الإنشاء في ولاية أمهرة الإثيوبية، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

ووقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بكنيسة "منجار شنكورا أريرتي مريم" في أمهرة، شمالي إثيوبيا، أثناء تجمع المصلين لحضور حفل سنوي.

ومن جانبه، قال سيوم ألتاي، وهو طبيب في مستشفى محلي، إن الضحايا بينهم بعض الأطفال وكبار السن، مضيفا: "تأكدنا حتى الآن من مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين".

وأشار إلى أن المستشفى يسعى للحصول على دعم من الصليب الأحمر لرعاية المصابين.