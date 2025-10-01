نقابة الطيارين الألمان تعلن عدم البت مبدئيا في تنظيم إضرابات في لوفتهانزا

أعلنت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" أنها لا تعتزم مبدئيا اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن تنظيم إضراب في شركة لوفتهانزا.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أسفر التصويت الذي أجرته النقابة بين أعضائها عن الموافقة على إمكانية تنظيم إضرابات من جانب الطيارين لدى أكبر شركة طيران ألمانية.

وفي أعقاب مشاورات مجلس إدارة النقابة ولجنة التفاوض المختصة بالأجور، قالت متحدثة باسم "كوكبيت" في فرانكفورت إن النقابة لن تبت اليوم الأربعاء في اتخاذ قرار بشأن القيام بإجراءات محددة تتعلق بالإضرابات.

يُذْكَر أن الكثير من الركاب يساورهم القلق في الوقت الحالي قبيل عطلة الخريف بشأن رحلاتهم السياحية مع الشركة الأم "لوفتهانزا" في المجموعة التي تحمل نفس الاسم.

كانت الشركة الأم اضطرت في فترة ماضية إلى إلغاء جدول رحلاتها بالكامل تقريبا بسبب إضرابات للطيارين. وإلى جانب خيار القيام بإضراب فوري، يمكن للنقابة أيضا أن تواصل المفاوضات مع الشركة بشأن الأجور، لكن "كوكبيت" لم تدلِ بعد برأي واضح في ذلك.

وكان رئيس نقابة "كوكبيت"، أندرياس بينهيرو، طالب إدارة لوفتهانزا أمس الثلاثاء بتقديم عرض نهائي قابل للتوقيع بشأن نظام التقاعد المهني.

وفي المقابل، رحب ميشائيل نيجمان عضو مجلس إدارة لوفتهانزا المسؤول عن الموارد البشرية باستعداد النقابة لاستئناف المفاوضات، مؤكدًا أن الحلول لا يمكن إيجادها إلا على طاولة التفاوض.

وكانت عملية الاستفتاء التي أجرتها "كوكبيت" بين أعضائها العاملين في مجموعة لوفتهانزا، انتهت أمس، وأسفرت النتائج عن تأييد أغلبية كبيرة من الطيارين لخوض نزاع عمالي مع المجموعة.

ومع ذلك، جاءت نسبة الموافقة داخل شركة ركاب لوفتهانزا أقل مما هي عليه في شركة الشحن التابعة للمجموعة والمعروفة باسم لوفتهانزا كارجو. وفي أعقاب ظهور نتائج الاستفتاء، أعلن بينهيرو أن الإضرابات يمكن أن تحدث من الآن في أي وقت.