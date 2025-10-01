تأثيرات الهجوم الإلكتروني لا تزال تعرقل مطار برلين

لا تزال تداعيات الهجوم الإلكتروني تؤثر على سير العمل في مطار العاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم المطار في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأربعاء: "على الركاب التحلي بالصبر"، مشيرا إلى أن هذه الاضطرابات ستستمر للأسف أيضا خلال الأيام المقبلة.

وفي المقابل، يمكن للمسافرين من سائحين ورجال أعمال أن يتطلعوا إلى تحسن الوضع، إذ من المقرر أن يُعاد تشغيل النظام التقني المتضرر هذا الأسبوع، بحسب بيانات المتحدث.

وأوضح المتحدث أن الهدف المعلن لمزود الخدمة "كولينز إيروسبيس" هو إعادة النظام الأساسي إلى العمل بحلول الأحد المقبل، مؤكدا أن المطار يعمل بالتوازي على خطة لإعادة التشغيل، إلى جانب توفير حلول بديلة، مضيفا أن فريق تكنولوجيا المعلومات التابع للشركة، والذي يضم نحو 20 موظفا، يعمل على مدار الساعة تقريبا لإيجاد حل.

ورغم أن المسافرين سيواجهون في الوقت الراهن بعض التأخيرات والإلغاءات المتقطعة، أكد المتحدث، أن معظم الرحلات تُسيَّر بشكل طبيعي بفضل اعتماد آليات بديلة، داعيا الركاب إلى التحقق مسبقا من وضع رحلاتهم عبر شركات الطيران.

وكان الهجوم الإلكتروني، قد استهدف قبل نحو أسبوع ونصف مزود أنظمة تقنية المعلومات "كولينز إيروسبيس"، ما أدى إلى تعطيل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بخدمات الركاب والأمتعة في مطار برلين، إضافة إلى تأثر عدة مطارات أخرى في دول أوروبية.