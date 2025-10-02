حزب الجبهة الوطنية بمطروح يبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة

عقدت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة مطروح اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة النائب الدكتور أحمد عبد الله عيسى، أمين عام الحزب بالمحافظة، وبمشاركة النائب سليمان فضل العميري أمين التنظيم، وأعضاء هيئة المكتب، والأمناء المساعدين، وأمناء المراكز، إلى جانب رؤساء الأمانات النوعية.

وناقش الاجتماع خطة الحزب للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث جرى استعراض مبادئ وأهداف الحزب، وآليات تعزيز تواجده في الشارع من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتطبيق اللائحة الداخلية المنظمة للعمل الحزبي، فضلًا عن نشر أفكار الحزب جماهيريًا، ودوره في رفع الوعي المجتمعي.

كما تطرق الاجتماع إلى إعداد وتجهيز غرف العمليات بجميع مراكز المحافظة، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية، والتأكيد على التزام أعضاء الحزب بدعم التحالف الوطني الذي يشارك فيه الحزب خلال الاستحقاق البرلماني المرتقب.

وعُقدت جلسة نقاشية مفتوحة مع الأعضاء المشاركين، الذين أكدوا دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في سياساته الداخلية والخارجية، ومساندتهم لمؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة، مع التشديد على انتماء مصر العربي وانفتاحها على مختلف المستويات الإقليمية والدولية.