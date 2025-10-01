دول الخليج وألمانيا يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

شددت دول مجلس التعاون الخليجي الست وألمانيا، اليوم الأربعاء، على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأن الأوضاع في القطاع وصلت إلى مراحل كارثية وخطيرة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن "الأمينُ العام لمجلس التعاون لدول الخليجي جاسم محمد البديوي، التقى وزيرَ الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية بجمهورية ألمانيا الاتحادية نيلز أنين، على هامش اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم بقاعة مرايا في محافظة العُلا (شمال غرب) المملكة".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون وألمانيا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد الجانبان أن الأوضاع في قطاع غزة وصلت لمراحل كارثية وخطيرة، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وانتهاء الأزمة في غزة، وضرورة إدخال المساعدات بشكل عاجل وبدون قيود.