تظاهر عشرات النواب الموريتانيين، مساء الأربعاء، أمام مبنى البرلمان في نواكشوط، دعما لسفن أسطول الصمود العالمي الذي يقترب من المياه الإقليمية لقطاع غزة.

ورفع النواب لافتات وشعارات مؤيدة لمهمة الأسطول الإنسانية، وللمشاركين فيه، وبينها: "نواب برلمان موريتانيا يدعمون الأسطول العالمي لكسر الحصار عن غزة".

وأكد النواب خلال وقفتهم دعمهم المطلق لجهود الأسطول ولكل الناشطين "الذين خاطروا بحريتهم لرفع المعاناة عن الفلسطينيين بغزة".

وطالب النواب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي.

وشارك في الوقفة التضامنية، نواب من المعارضة والموالاة، ورفعوا خلالها الأعلام الموريتانية والفلسطينية.

وتشارك موريتانيا في أسطول الصمود العالمي بسفينة تحمل مساعدات إنسانية لغزة، ووفد يضم محامين وأطباء ومهندسين وصحفيين.

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، بدأ سلاح البحرية الإسرائيلي، اعتراض أسطول الصمود، إذ صعد عدد من جنوده على متن عدة سفن في محاولة للسيطرة عليها، وفق إعلام عبري.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها أكثر من 50 سفينة مجتمعة نحو غزة، وعلى متنها 532 متضامنا مدنيا من أكثر من 45 دولة.



