انخفاض معدلات معالجة النفط الخام في روسيا إلى أدنى متوسط شهري منذ مايو 2022

تراجعت معدلات معالجة النفط الخام في روسيا إلى 4.92 مليون برميل يوميًا خلال أول 24 يومًا من سبتمبر، وهو أدنى متوسط شهري منذ مايو 2022، مع تكثيف أوكرانيا هجماتها على المصافي، بحسب ما ذكره مصدر مطلع.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أن متوسط شهر سبتمبر جاء أقل بنحو 180 ألف برميل يوميًا مقارنة بمعظم أيام أغسطس، وبانخفاض قدره نحو 355 ألف برميل يوميًا عن متوسط يوليو، وهو الشهر الأخير قبل تكثيف أوكرانيا هجماتها على منشآت تكرير النفط الروسية، وفقًا للبيانات التاريخية.

وخلال الفترة من 18 وحتى 24 سبتمبر، بلغ متوسط تشغيل المصافي نحو 4.86 مليون برميل يوميًا، بانخفاض يقارب 50 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع السابق، في ظل استمرار الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة.