وزير الصحة: 60 مليون مواطن استفادوا من المبادرات و70% من الموازنة كانت موجهة للأدوية سابقا

• عبدالغفار: ارتفاع معدلات الولادات القيصرية إلى نحو 80% بما يعادل 800 ألف حالة من كل مليون ولادة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية كبرى في تطوير المنظومة الصحية، مشددا على أن الهدف الرئيسي للمرحلة المقبلة يتمثل في تحويل الزيادة السكانية إلى قوة اقتصادية فاعلة عبر الاستثمار الجاد في صحة الإنسان.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية حول ملف الصحة والسكان، تحت عنوان: «الصحة في مصر.. إنجازات وتحديات ورؤية للمستقبل»، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام،وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

وأوضح وزير الصحة أن الدولة نجحت في تحويل عدد من المبادرات الصحية من أنشطة مؤقتة إلى خدمات عامة مستدامة بتمويل مدرج سنويا في الموازنة العامة.

وأشار عبدالغفار إلى أن المبادرات الرئاسية الرئيسية وصلت إلى 16 مبادرة تدار عبر هيكل متخصص بالوزارة، ولفت إلى أن الفلسفة الصحية شهدت تحولاً جذريا، فبدلاً من الاقتصار على علاج المرض بعد وقوعه، تحول التركيز نحو الوقاية والاستباق والتدخل المبكر من خلال المسوح الطبية التي تستهدف السكر، وضغط الدم، وأمراض القلب، والأورام.

وتابع عبدالغفار أن هذه الجهود أسفرت عن إجراء الكشف الطبي على نحو 60 مليون مواطن، واكتشاف وعلاج 4 ملايين مصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي «سي» بالمجان، والقضاء التام على قوائم الانتظار، والتوسع في برامج الكشف المبكر عن السمنة والتقزم للأطفال وسرطان الثدي والأمراض المزمنة.

ولفت عبدالغفار إلى أن نحو 70% من موازنة الصحة كانت تتوجه سابقا للأدوية لعلاج المرض، بينما تركز المنظومة الحالية بصورة أكبر على الاكتشاف المبكر للحد من المضاعفات والأعباء الصحية والاقتصادية.

وأكد الوزير أن الدولة نجحت في القضاء على مركزية الخدمات الصحية، فلم يعد المواطن مضطراً تكبد عناء السفر إلى القاهرة لإجراء العمليات الدقيقة مثل القسطرة أو تغيير المفاصل، حيث أصبحت متاحة بمحافظات متعددة تشمل الإسكندرية، وأسوان، والأقصر، وسوهاج، وبورسعيد.

وأضاف أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمضي تدريجياً وفق معايير جودة عالية تضمن تقديم خدمة متميزة وعادلة تقرب الرعاية الطبية المتخصصة من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وكشف وزير الصحة عن إعداد الخطة الاستراتيجية للصحة في عام 2024 وتشكيل هيكل متابعة لها، وذلك عقب إطلاق استبيان إلكتروني وعقد ورش تشاورية وحوار مجتمعي واسع، كما لفت إلى الاستعانة بخبرات وتجارب 55 جهة ودولة متقدمة ومؤسسة دولية لضمان توافق المنظومة المصرية مع أحدث الاتجاهات العالمية.

وفيما يتعلق بارتفاع معدلات الولادات القيصرية في مصر، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن النسبة تصل إلى نحو 80%، ما يعادل 800 ألف حالة من كل مليون ولادة، بينما يتراوح المعدل العالمي بين 22 و23%.

وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر على الأطباء فحسب، بل تمتد لتشمل تغيير ثقافة الأسرة والأمهات، إلى جانب تشديد الرقابة والمتابعة على مقدمي الخدمة الطبية لاسيما في القطاع الخاص