الأهلي يفوز على إنبي بسداسية في بطولة الجمهورية للناشئات

حقق فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2008، فوزًا كبيرًا على مضيفه إنبي بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الجمهورية للموسم الجديد 2026-2027.

وسجلت أهداف الأهلي سها غامري بواقع هدفين، وهدف لكل من فرح محمد ومريم خميس وسارة حسام ولوجين مدحت.

بهذه النتيجة حصد الأهلي أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ليحقق بداية قوية في المسابقة التي يتطلع خلالها إلى المنافسة على اللقب.

وتُقام بطولة الجمهورية مواليد 2008 في مرحلتها الأولى بنظام دوري من ثلاث مجموعات، تتنافس فرق كل مجموعة فيما بينها على دورين ذهابًا وإيابًا، على أن يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى المرحلة النهائية، التي تُقام بنظام دورة ثلاثية لتحديد بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ناشئات الأهلي مواليد 2008 كلًا من: إكرامي فرج مديرًا فنيًّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وتامر عماد مخططًا للأحمال، وعمر سامي محللًا للأداء، ومروان صابر مطورًا للأداء، ورشا السعدني مديرًا إداريًّا، ورنيم حسن إخصائية علاج طبيعي.