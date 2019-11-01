الرئيس الكوري الجنوبي يلغي خطته لزيارة المكسيك

ألغى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الجمعة، زيارته إلى المكسيك الشهر الجاري نظرًا لانسحاب تشيلي من استضافة قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "ابيك".

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي كو مين جونج - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "إن زيارة الرئيس مون للمكسيك قد ألغيت بلا مفر بسبب تخلي تشيلي عن استضافة اجتماع أبيك".

وأضافت أنه "تم تغيير الجدول الزمني بالتشاور مع الحكومة المكسيكية، وقد عبر الجانب المكسيكي عن تفهمه".

وكان من المقرر أن يزور مون المكسيك خلال يومي 13 و14 من نوفمبر الجاري لإجراء محادثات مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

يذكر أن الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا قال في قصر مونيدا الرئاسي :"بألم عميق ولأن الأمر مؤلم لتشيلي، قررت حكومتنا عدم تنظيم قمة آسيا المحيط الهادئ (أبيك) ومؤتمر المناخ نظرًا لما تشهده البلاد من حركات احتجاجية".