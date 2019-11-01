 مؤسسة خيرية تجري عمليات مياه بيضاء وزرقاء لـ42 مريضا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في بني سويف - بوابة الشروق
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مؤسسة خيرية تجري عمليات مياه بيضاء وزرقاء لـ42 مريضا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في بني سويف

حازم الخولي
نشر فى : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 7:31 م | آخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 7:31 م

قامت مؤسسة أحمد محسن مبارك الخيرية، بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومستشفى ٦ أكتوبر العسكري، بتنظيم قافلة طبية للعيون أهالي قرى مركز الواسطى وهى "بنى حدير، اطواب، عطف افوه، جزيرة المساعدة، الميمون.

أسفرت نتائج القافلة التى شارك فيها ٢٠٠ مواطن تم الكشف عليهم وبعد الفحوصات الطبية تقرر إجراء عمليات مياه "بيضاء وزرقاء لعدد ٤٢ مريضا.

حيث قاموا المرضى اليوم الخميس باستكمال الفحوصات الطبية التجهيز للعمليات التى سوف يتم إجرائها يوم الخميس القادم الموافق ٧نوفمبر.

كما قامت المؤسسة اليوم الخميس بإجراء ١١ عمليات مياه "بيضاء , وزرقاء" لمرضى العيون بمستشفى العيون الدولي بالقاهرة.

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