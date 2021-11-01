 الهند تشارك بفيلم شاسكيتا فى الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا - بوابة الشروق
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الهند تشارك بفيلم شاسكيتا فى الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا


نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 3:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 3:19 ص

تشارك الهند في الملتقى الخامس لمؤسسة "أولادنا" وتنافس بفيلم "شاسكيتا"، على جائزة مسابقة السينما التي يشارك فيها ١٤ فيلما من مختلف دول العالم.

الفيلم  بطولة إس إس وانجشاك، وبانشين دولما، سيناريو وإخراج بريا رماسوبان، ويدور حول شسكيتا، التي يضيع حلمها، بالذهاب إلي المدرسة، بعد إصابتها بالشلل، علي إثر حادث سير، فتصبح أسيرة الحياة في المنزل بمصاحبة جدها الصارم، بينما تزداد صعوبة الحياة في المنزل، تتفاقم معركتها مع جدها ويبقي أمامها الاختيار ما بين أن تدفع جدها للخضوع لحيويتها أو تقبل حقيقة الواقع الذي تعود هو عليه.

 يذكر أن الدورة المقبلة من الملتقى المقرر  انطلاقها يوم 16 نوفمبر المقبل، برئاسة سهير عبد القادر، دورة استثنائية؛ حيث يلتقي أولادنا من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

 

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